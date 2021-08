Mathematik und Corona

5G ist für manchen Mitmenschen noch Zukunftsmusik, an 3G werden wir uns schnell gewöhnen müssen. Von Dienstag an gilt die neue Corona-Verordnung der Landesregierung, 3G steht für geimpft, getestet, genesen. Und betroffen davon sind viele Bereiche des Lebens, die sich in Innenräumen abspielen. Grundsätzlich ist es gut, keine Sanktionen zu verhängen, sondern den Menschen das Corona-Leben zu erleichtern, die man neuerdings Impflinge nennt (immer noch ein gewöhnungsbedürftiges Wort). Und deren Zahl muss deutlich steigen, wenn die Herdenimmunität das Ziel ist und die Politik auf einschneidende Maßnahmen verzichten soll. Das Problem wird sein, dass die Kontrolle zum Beispiel den Gastronomen oder den Kosmetikerinnen überlassen bleibt und damit weitere Querelen programmiert sind. Und dass genau die laut aufschreien, die mit ihrer kruden Querdenker-Meinung zwar eine Minderheit vertreten, aber bisweilen dann doch den öffentlichen Diskurs bestimmen.

Mit der Einführung des neuen Frühwarnsystems werden in Thüringen bei steigenden Infektionszahlen künftig neben der Sieben-Tage-Inzidenz auch die lokale Hospitalisierungszahl und die thüringenweite Auslastung der Intensivbetten als Zusatzindikatoren berücksichtigt. Ob man für die Ermittlung der drei neuen Basisstufen ein Mathematik-Studium benötigt, werden die nächsten Wochen zeigen.