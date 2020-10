Matthias Grünert auf Orgel-Fahrt im Saale-Holzland

Matthias Grünert ist den Liebhabern von Orgelmusik kein Unbekannter. Dafür hat der Kantor der Frauenkirche in Dresden schon viel zu oft Konzerte in der Region gegeben. Beim Frauenprießnitzer Konzertsommer ist Grünert seit Jahren Stammgast, auch seine Neujahrskonzerte in der alten Klosterkirche sind für viele treue Konzertbesucher ein Muss.

An diesem Wochenende geht der Dresdner Organist nach längerer Corona-Pause, in der er seinem Publikum regelmäßig musikalische Grüße via Internet sendete, wieder live auf Orgel-Fahrt durch das Saaleland.

Ständchen zum 200. Geburtstag

Grünert spielt am Freitag, 9. Oktober, 18.30 Uhr, in Bucha in der Annenkirche. Am Sonnabend macht er ab 16.30 Uhr Station in Milda, bevor er am Abend in der Stadtkirche Jena am Pult sitzt. Die Orgel-Fahrt führt den heute 47-jährigen Musiker, der seit 2005 erster Kantor der Frauenkirche ist, am Sonntag, 10 Uhr, nach Vierzehnheiligen und später, 14 Uhr, nach Dornburg. Dort wird mit dem Konzert der 200. Geburtstag der Orgel gefeiert, die Johann Christian Adam Gerhardt erbaute.

Dorndorf-Steudnitz ab 15.30 Uhr und St. Mauritius in Frauenprießnitz sind letzte Stationen. Hier soll es ab 17.30 Uhr ein Konzert geben mit „Tönen wie Herbstlaub bunt, leise zu Boden fallend, oder stürmisch tanzend“. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten.