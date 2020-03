Matthias Schubert verabschiedet sich im Kirchspiel Kahla

Seit über einem Jahr musste er bereits wegen gesundheitlicher Probleme seine Aufgaben im Kirchspiel Kahla ruhen lassen, nun verabschiedet sich Matthias Schubert offiziell als Pfarrer für acht Kirchgemeinden. Wir sprachen mit dem 51-Jährigen über seine Zeit in Kahla, über Herausforderungen im Dienst für die Kirche, und warum ein Abschied nicht ein Weggang sein muss.

Herr Schubert, am Sonntag, 8. März, 14 Uhr, halten Sie in der Stadtkirche Kahla ihren letzten Gottesdienst. Wie werden Sie sich von der Gemeinde verabschieden?

Ich werde einen Rückblick auf die gut 16 Jahre Dienst in Kahla geben und mache ein Lied, das ich im vergangenen Jahr geschrieben habe, zur Grundlage der Predigt.

Was wollen Sie mit dem Lied ausdrücken?

Die Grundbotschaft ist, aus der Stille heraus die innere Begegnung mit Gott zu finden. Die Beziehung zu Gott hält mich am Leben und trägt mich. Passende und mir wichtige Bibelstellen werde ich mit den einzelnen Strophen verknüpfen. Auch Jesus ist oft in die Stille gegangen, um Kraft für sein Wirken zu bekommen. Im letzten Jahr ist mir klar geworden, wie oft mir Stille, Gebet und Meditation im Arbeitsalltag gefehlt haben, weil ich geballt viele Dinge bewältigen musste. Das spirituelle Leben kam dabei bisweilen zu kurz.

Sie sprechen von der Stille und dem Finden von Kraft: Sie selbst waren längere Zeit wegen psychosomatischer Beschwerden krankgeschrieben. Wie haben Sie diese Zeit erfahren?

Ich habe viel Hilfe von außen erfahren. Die Landeskirche unterstützte mich, um für mehrere Wochen in ein Kloster zu gehen. Dort wurde reflektiert: Wie gestalte ich meine Arbeit? Wie kann Stressbewältigung besser gelingen? Man wurde darin unterstützt, sein Leben zu betrachten und Impulse zu erhalten, um den Blick nach vorn zu richten. Das hat mir sehr geholfen.

Und danach?

Dann kam die Idee seitens der Landeskirche, die Wiedereingliederung in einem anderen Kirchenkreis zu machen, um neue Wege zu gehen und nicht sofort wieder in alte Strukturen hineinzurutschen.

Der neue Weg bedeutet jetzt, dass Sie als Pfarrer für Vertretungsdienste im Kirchenkreis Arnstadt-Ilmenau tätig sind, also nicht mehr direkt eine eigene Pfarrstelle ausfüllen. Welche Möglichkeiten bietet Ihnen dieser Weg?

Ich übe hier die meines Erachtens maßgeblichen Dienste eines Pfarrers aus: für Verkündigung und Seelsorge da sein, mit den Menschen Glauben leben beziehungsweise über ihn reden. Damit unterstütze ich andere Pfarrer, die große Kirchspiele unterhalten und ähnliche Erfahrungen machen wie ich. Sehr viel Verwaltung und Geschäftsführung hängt oft an den Pfarrstellen, diese Aufgaben halten von der eigentlichen pastoralen Arbeit ab.

Muss die evangelische Kirche dahingehend die Arbeitsbedingungen für Pfarrer ändern?

Es wäre schön, wenn wir mehr Zeit für die Kernaufgaben hätten. Aber ich weiß, wie schwierig das in vielen Pfarrstellen ist, weil sie so groß geworden sind.

Sie selbst haben 2003 in Kahla mit einer halben Stelle angefangen…

Genau, damals war ich für zwei Dorfgemeinden (Löbschütz und Lindig) zuständig und als zweiter Pfarrer in Kahla tätig. Zuletzt waren es insgesamt acht Gemeinden. Immer größer werdende Pfarrämter, das erlebe ich überall in unserer Landeskirche. Bei uns waren vor 30 Jahren noch vier Pfarrer in diesem Gebiet, wo jetzt nur noch einer ist.

Was nehmen Sie aus fast 17 Jahren als Pfarrer in Kahla mit?

Viele aufbauende Begegnungen und Gespräche mit den Menschen und schöne Erlebnisse und Erinnerungen an besondere Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen. Für mich persönlich konnte ich vieles lernen, sowohl für meinen Beruf als auch für meine Persönlichkeit. Auch Auseinandersetzungen galt es auszuhalten und zu bewältigen, zum Beispiel lange Sitzungen rund ums Baugeschehen oder zu Finanzplanungen. Insgesamt blicke ich froh und dankbar zurück auf viele reich gefüllte und auch gesegnete Jahre.

Werden Sie Kahla mit Ihrer Familie verlassen?

Nein. Das erstaunliche an meinem Abschied ist, dass ich gar nicht weggehe. Ich verabschiede mich vom Pfarrdienst hier und übernehme neue Aufgaben im Kirchenkreis Arnstadt-Ilmenau, werde aber mit meiner Familie hier bleiben.

Wird Pfarrerin Elisabeth Wedding, die in den vergangenen Monaten Ihre Vertretung übernommen hat, auch Ihre Nachfolgerin?

Das weiß ich nicht. Sie wird zunächst die Pfarrstelle weiterführen, eine endgültige Entscheidung steht meines Wissens aber noch aus.

Welche Wünsche geben Sie Ihrer Nachfolgerin auf den Weg?

Ich wünsche ihr, dass sie ihren Weg mit ihren Gaben gut findet. Ich habe den Eindruck, sie ist in den Gemeinden schon gut angekommen und wird gut angenommen. Ich wünsche ihr und allen Gemeinden, dass sie miteinander einen guten Weg finden, lebendig und einladend Kirche vor Ort zu sein, bei der „das Eigentliche“, die persönliche Beziehung zu Gott, der uns trägt und hält, im Mittelpunkt steht.