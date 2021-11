Mazda in Jena gestohlen - immer wieder Diesel gestohlen - Luft abgelassen: Teurer Reparaturversuch

Die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Hozland-Kreis.

Mazda CX 5 in Jena gestohlen

Bereits in der Nacht zum 28. Oktober wurde ein roter Mazda CX 5 in Jena gestohlen. Das Fahrzeug parkte in der Closewitzer Straße, in Höhe der Hausnummern 21-23. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Kriminalpolizei Jena unter Nummer 03641/812464 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen.

Luft abgelassen: Teurer Reparaturversuch

Ein 48-Jähriger stellte Dienstag früh in Jena einen platten Reifen an seinem Peugeot fest. Auch an einem weiteren Fahrzeug wurde an der Kreuzung Unter der Lobdeburg Luft aus dem Reifen gelassen. Doch was wie ein schlechter Scherz klingt, wird nun richtig kostspielig. Denn der Versuch des Mannes, den Reifen wieder aufzupumpen, schlug fehl, die Beschädigungen waren zu schwerwiegend. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Roller versenkt

Unbekannten war ein E-Scooter anscheinend ein Dorn im Auge. Der oder die Täter warfen den Roller am Sportsteg in die Saale. Was den oder die Unbekannten dazu bewogen hat, ist unklar. Klar ist jedoch, der Roller muss nun geborgen werden. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Seriendieseldieb

Vergebens versuchten die Bauarbeiter am Dienstagmorgen, ihren Lkw auf der Baustelle Gröben zu starten. Mittlerweile nicht der erste vergebliche Versuch, denn Unbekannte verschafften sich bereits in der Vergangenheit immer wieder unberechtigt Zutritt zu dem umzäunten Baustellengelände. Bereits mehrfach wurde durch den oder die Täter der Tank eines Baustellenfahrzeuges aufgebrochen und Diesel entwendet. Bislang wurden ca. 500 Liter Diesel vom Gelände gestohlen. Auf welche Summe sich der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft, ist noch unklar.

Fenster mit Stein eingeworfen

In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte das Fensterglas einer Tür am Johann-Walter-Platz in Kahla eingeworfen. Der Besitzer fand den Stein und das defekte Glas am nächsten Morgen im Inneren des Gebäudes. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

