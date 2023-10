MDR überträgt Gottesdienst aus Kahla

Kahla. Die Johann-Walter-Woche beginnt in Kahla: Konzerte, Führung zur „Königin“ und die besonderen Reformationsbrötchen erwarten die Gäste.

Den Beginn der Johann-Walter-Woche in Kahla – in Erinnerung an den Urkantor – begleitet in diesem Jahr der MDR über seinen Rundfunkgottesdienst. Am Sonntag, 22. Oktober, 10 Uhr wird der Gemeinde-Gottesdienst aus der Stadtkirche St. Margarethen bei MDR Kultur übertragen.

„Das ist eine besondere Möglichkeit, die uns freut und ehrt, und zugleich eine gute Gelegenheit, die dann beginnende Johann-Walter-Woche bekannt zu machen und über die Region hinaus dazu einzuladen“, teilt Maren Hellwig vom Förderkreis „Johann Walter Orgel“ mit. Der Gottesdienst wird von der Johann-Walter-Kantorei, dem Jugendchor der Johann-Walter-Kurrende und von Pfarrerin Elisabeth Wedding sowie weiteren Mitwirkenden gestaltet. Besucher werden gebeten, 9.30 Uhr in der Kirche Platz zu nehmen, um die Übertragung nicht zu stören. Der Gottesdienst beginnt diesmal 10 Uhr.

Ein weiterer Programmpunkt am Sonntag, 22. Oktober, ab 16 Uhr: Wieland Meinhold, Universitätsorganist der Universität Erfurt, zeigt und erklärt die Königin der Instrumente in der Kirche. 17 Uhr musiziert er gemeinsam mit Mirjam Meinhold (Sopran, Blockflöte) als Duo Vimaris unter dem Titel „Musica Italiana - Barockmusik aus dem Süden“ (Eintritt 10 Euro).

Die Bäckerei Blume (Moskauer Straße) bietet erneut Reformationsbrötchen in der Stadtkirche an.

Ein Ausblick: Am Mittwoch, 25. Oktober, 19 Uhr, folgt ein Orgelkonzert mit Frank Bettenhausen. „Singe, Seele, Gott zum Preise“ ist das das Konzert am Freitag, 27. Oktober, 19 Uhr überschrieben. Abschließend erklingen am Sonntag, 29. Oktober, 17 Uhr in der Kirche Lieder, Balladen und Tanzmusik aus dem Nordseeraum mit The Playfords. red