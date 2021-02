MDR überträgt Jenaer Kinder-Uni

Jena. Jenaer Wissens-Woche ist im Internet abrufbar. Thema am Montag: Was macht einen Helden aus?

Was Superhelden mit den Mittelalter zu tun haben, erfahren Kinder am heutigen Montag bei der Jenaer Kinder-Uni. Weil wegen Corona die Veranstaltung nicht im Hörsaal stattfinden kann, werden die kindgerechten Vorlesungen ins Internet übertragen.

Vom 8. bis 12. Februar sendet MDR Wissen täglich ab 11 Uhr einen Beitrag direkt aus einem Hörsaal der Friedrich-Schiller-Universität. „So können nicht nur Kinder und Jugendliche von zu Hause in die Universität hineinschnuppern. Auch interessierte Eltern, Geschwister und Großeltern sind zum Zusehen und Zuhören eingeladen", teilt die Universität mit.

Am Montag erklärt Tamara Elsner von der Philosophischen Fakultät, worum es in den Heldenerzählungen des Mittelalters geht, was einen Helden damals ausgemacht hat, und was die Superhelden von heute und die geschichtlichen Helden gemeinsam haben.

Im Verlauf der Woche erklären Professoren, ob Sprachen leicht zu erlernen sind oder warum Hebräisch rückwärts gelesen wird. Am Donnerstag unternimmt Ignacio Rubio aus der Medizinischen Fakultät eine „Reise ins Innere der Zelle“ und erläutert „das gefräßige Immunsystem“. Für Technik-Interessierte gibt es am Freitag Informationen zu Suchmaschinen im Internet.

Die Livestreams strahlt der MDR auf seiner Webseite aus unter www.mdr.de/wissen/antworten/gernelernen-mdr-wissen-macht-dich-schlau100.html, zusätzlich auf dem MDR-YouTube-Kanal www.youtube.com/MDR und auf Facebook unter www.facebook.com/MDRWissenBildung.