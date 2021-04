Mehr als 300 Spender unterstützen Projekte in Jena und im Saale-Holzland

Jena. Die regionalen Projekte können über eine Crowdfunding-Plattform der Stadtwerke Jena unterstützt werden.

Drei auf einen Streich: Der Vortagsladen Kniestchen, das Am-Vieh-Thetaer Beulbar und die Kita Jenzigblick haben über die „Jena Crowd“ ihre Vorhaben zum finanziellen Erfolg geführt. Mehr als 300 Spender brachten sich für die regionalen Projekte auf der Crowdfunding-Plattform der Stadtwerke ein.

„Die inhaltliche Bandbreite der Projekte zeigt die Vielfalt des gesellschaftlichen Engagements in Jena und der Region“, heißt es in einer Mitteilung. Der Vortagsladen Kniestchen sich kann nun ein Lastenrad anschaffen, um Brötchen, Kuchen und Brote vom Vortag aus Jenaer Bäckereien nachhaltiger an den Verkaufswagen am Magdelstieg zu transportieren. 122 Unterstützer verhalfen dafür zu einer Spendensumme von über 4000 Euro.

Über die bevorstehende Anschaffung eines motorisierten Wagens für den Transport der kleinen Jenzigzwerge freuen sich derweil die Erzieher der Kita Jenzigblick. 77 Unterstützer spendeten über 5500 Euro, damit Kinder und Erzieher die umliegenden Höhen der Jenaer Berge einfacher erkunden können.

In dieser Woche ist ein weiteres Jenaer Projekt auf der Plattform gestartet. Das Team des Second-Hand-Ladens und Cafés Ketzal aus der Zwätzengasse ist trotz Corona-Hilfsprogramme in seiner Existenz bedroht. Mit den angestrebten 9500 Euro könnte das Team den Laden auch unter eingeschränktem Betrieb bis Frühjahr 2022 halten.

www.jena-crowd.de