Mehr Anstrengungen für Klimaschutz in Jena gefordert

Mit einer symbolischen Baumbeerdigung haben Umwelt- und Klimaschützer am Sonnabend in Jena auf dem Holzmarkt für mehr Anstrengungen zum Klimaschutz demonstriert. Dass jeder zweite Baum in Thüringen krank ist, macht den jungen Leuten großen Sorgen. Sie fordern mehr Engagement, um die CO2-Emissionen zu reduzieren und dem Waldsterben Einhalt zu gebieten.