Mehr gesunde Luft im Jenaer Tafelhaus

Jena Eine Jenaer High-Tech-Firma hilft dem Tafelhaus mit einem Leihgerät. Weihnachtsgeschenke für 120 arme Kinder gab es auch in diesem Jahr.

Unscheinbar, fast wie ein kleiner Kühlschrank, so steht das weiße Gerät von der Jenaer Firma ivoc-x in der großen Ausgabestelle im Jenaer Tafelhaus. Es sorgt für bessere Luft in dem Raum, wo täglich Hunderte von Bedürftigen ihre Lebensmittel abholen können. Und es erspart den ehrenamtlichen Helfern der Ausgabe, im Kampf gegen die Corona-Aerosole ständig die Fenster aufzureißen. Corona-Blog: Kölledaer Firma mit Schlüsselrolle - Mehrere Thüringer Kreise verschärfen Regeln



„So können wir unsere Ausgabe auch in der Pandemie weitgehend offen halten“, sagt Manfred Müller, stellvertretender Vorsitzender des Jenaer Tafelvereins. Das Gerät bewähre sich nach seiner Ansicht sehr gut. Deshalb wolle man auch im neuen Jahr vier Geräte bei ivoc-x kaufen. Dafür habe man schon bei der Lidl-Stiftung eine Förderung beantragt und hoffe auch jetzt auf weitere Sponsoren sowie viele Spender aus der Bevölkerung. Denn es sei gerade jetzt enorm wichtig, die Arbeitsfähigkeit der Tafel zu erhalten. Schließlich gehe der Trend in Richtung von noch mehr Bedürftigen.

Corona-Aerosole herausfiltern

„Das Gerät ist auch relativ wartungsfrei. Ein Filterwechsel ist frühestens nach einem Jahr nötig“, sagt ivoc-x-Geschäftsführer Dennis Sippach. Es könne für einen rund 100 Quadratmeter großen Raum die Luft in einer Stunde sechsmal umwälzen und reinigen und damit auch die Corona-Aerosole herausfiltern.



Auch die Stromkosten seien moderat. Für ein Gerät, das tagsüber in Betrieb sei, müsse man etwa 80 Euro im gesamten Jahr einplanen. „Wir sind froh, dass wir das tolle Engagement der Tafelmitglieder mit unserem Gerät unterstützen können“, sagt Sippach. Es sei einfach schön, einen Beitrag zur Steigerung der Sicherheit für die Ehrenamtlichen und die Bedürftigen leisten zu können.



Im Übrigen hofft Sippach auch darauf, dass bald die Schulen reagieren auf die neuartige Entwicklung aus Jena. Denn für Klassenräume eignen sich die Luftreiniger ebenso und könnten Schülern und Lehrern unnötige Zugluft durch dauernd geöffnete Fenster ersparen.

Auch Aufenthaltsraum soll damit ausgestattet werden

Für Müller ist das Gerät auch deshalb so gut einsetzbar, weil es mobil ist, also auf kleinen Rollen fährt. Man wolle im Tafelhaus neben der Ausgabestelle auch noch den Aufenthaltsraum, der derzeit leider wegen Corona geschlossen ist, künftig damit ausstatten.

Sehr gefreut hat er sich auch, dass zur Ausgabe der Weihnachtsgeschenke an 120 arme Kinder der Jenaer Landtagsabgeordnete Thorsten Wolf (Linke) gekommen war und eine Spende von 300 Euro mitbrachte. Die Weihnachtsfeier, bei der all die Jahre zuvor immer der Saal knackvoll war, musste diesmal wegen der Pandemie abgesagt werden. Die Geschenke gab es aber trotzdem.

Mehr Infos und Spenden über: www.jenaertafel.de