Mehr Langzeitarbeitslose in der Region

Jena. Innerhalb eines Jahres stieg ihre Zahl um 500 – einen kleinen Frühjahrsaufschwung gib es dennoch

Trotz Corona-Pandemie zeigt der Arbeitsmarkt Ansätze von Frühling. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Agenturbezirk Jena leicht gesunken. Im April waren 8794 Arbeitslose gemeldet, 192 weniger als im Vormonat aber 428 mehr als im April 2020. Damit sank die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent. So hat es die Agentur am Donnerstag mitgeteilt. Irena Michel, die Vorsitzende der Agentur für Arbeit Jena, treiben vor allem zwei Sorgen um: Einmal die wachsende Zahl von Langzeitarbeitslosen und die Probleme junger Leute, bei der Berufsorientierung.

Die Arbeitslosen-Quoten betragen derzeit in der Stadt Jena 6,0 Prozent (unverändert zum Vormonat), im Saale-Holzland-Kreis 4,7 Prozent (-0,3 Prozentpunkte) und im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 6,3 Prozent (-0,2). „Im April konnten viele Menschen, die saisonbedingt arbeitslos waren, wieder ihre Beschäftigungen aufnehmen. Dennoch ist die Arbeitslosigkeit insgesamt deutlich höher, als vor Beginn der Pandemie“, sagt Irena Michel. Mit dem Kurzarbeiter-Geld wurde Schlimmeres verhindert. Ende 2020 waren 8630 Menschen in 1366 Betrieben der Region von Kurzarbeit betroffen.

1472 Menschen mussten sich im April dennoch arbeitslos melden: Verarbeitendes Gewerbe, Zeitarbeitsfirmen, der Handel sowie das Gesundheits- und Sozialwesen waren besonders betroffenen.

Von Geraer Amazon-Jobs könnte auch der SHK profitieren

Im April waren 3409 Männer und Frauen länger als ein Jahr arbeitslos und galten daher als langzeitarbeitslos. Das waren 952 Personen oder 38,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Dabei fällt ins Gewicht, dass derzeit Präsenz-Lehrgänge für die Zielgruppe nicht möglich sind und bestimmte Helfertätigkeiten im Handel oder der Gastronomie fehlen. Die ansteigende Kurve wieder abzuflachen, wird Zeit kosten. „Wir waren da schon mal viel weiter“, sagt Irena Michel.

Der östliche SHK könnte von den 1000 Arbeitsplätzen profitieren, die Online-Riese Amazon in Gera in einem neuen Logistikzentrum schaffen will. Freie Stellen gibt es aber schon jetzt im SHK: Von regionalen Unternehmen und Einrichtungen wurden 168 neue Stellen gemeldet, 25 Stellen mehr als im März und 71 mehr als im Vorjahr. Aktuell befinden sich damit für den Saale-Holzland-Kreis 787 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

Rein rechnerisch sieht es auf dem Lehrstellenmarkt auch ganz gut aus. Die Agentur weiß in der Region von 585 Jugendlichen, die einen Ausbildungsplatz suchen. Demgegenüber gibt es 884 freie Lehrstellen. In Jena und dem SHK ist dabei die Auswahl am größten. Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt, ist die Zahl der Angebote nur geringfügig größer als die Zahl der Schulabgänger. Gerade das verarbeitende Gewerbe im Süden des Agenturbezirkes sei in diesem Jahr wegen der Pandemie sehr zurückhaltend bei Lehrstellen, so die Agenturchefin.

Viele Schüler sind noch nie durch eine Werkhalle gelaufen

Die Agentur für Arbeit sucht gemeinsam mit Kammern und Unternehmen nach Lösungen, wie sich ausgefallene Betriebspraktika nachholen lassen. Auch Veranstaltungen in den Schulen ohne Elternabende fielen aus. Möglicherweise kann es Ersatz-Angebote in den Sommerferien geben. Dass jungen Leute derzeit keine Chance haben, sich in einem Beruf auszuprobieren, ist nach Einschätzung der Agenturchefin eine sehr schwierige Situation. Sie rät jungen Leuten und Eltern, dennoch am Ball zu bleiben. Wegen des enormen Fachkräftemangels fänden viele Firmen bei Interesse Wege und Möglichkeiten, Einblicke zu geben.

Ein neuer Trend zeichnet sich bei der Berufswahl ab. Auf der Suche nach krisensicheren Jobs wollen mehr Schüler als früher „etwas mit Verwaltung machen“. Der meistgenannte Berufswunsch des Corona-Jahrganges heißt ansonsten Verkäufer.