Eine Ausnahme in der Statistik: In Zöllnitz entsteht ein Wohnpark mit Mehrgeschossenern, Bauherr ist die Sparkasse. Ansonsten haben fast nur Privatpersonen Baugenehmigungen im vergangenen Jahr eingereicht.

Mehr Privathäuser entstehen im Saale-Holzland

Besonders Privatpersonen ermöglichen einen kleinen Bauboom im Saale-Holzland-Kreis. Denn zwischen Januar und Oktober vergangenen Jahres wurden von ihnen 119 der insgesamt 121 Baugenehmigungen eingereicht hatten. Damit wird zumindest von Privathaushalten fast doppelt so viel in der ländlichen Region gebaut wie in Jena, wo nur 66 Baugenehmigungen für Private in diesem Zeitraum herausgegeben wurden, geht aus der aktuellen Auswertung zum Wohnungsneubau in Thüringen durch das Landesamt für Statistik hervor.

Dieser Trend weicht vom thüringenweiten Privatwohnungsbau ab, der 11,2 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert von 2018 bleibt. Ungewöhnlich ist die Tendenz nicht. Jena zieht immer mehr Bürger an, kann denen aber nur unzureichend Bauflächen bieten. So suchen Privatpersonen ihr Glück im ländlichen Raum, wo freie Wohngebiete erschlossen sind oder werden.

Viele Neubauten von Jenaer Wohnungsunternehmen

Im Vorjahr sah es wiederum anders aus: Damals wurden im Saale-Holzland 65 Privatwohnungen genehmigt, während es in Jena mehr als doppelt so viele waren (139).

Die Baubranche muss in der kreisfreien Stadt nicht darben, denn Wohnungsunternehmen reichten zwischen Januar und Oktober des zu Ende gegangenen Jahres Bauanträge ein, von denen 100 genehmigt wurden. Im Landkreis wurden dagegen nur zwei Neubauprojekte von Genossenschaften oder anderen Gesellschaften in diesem Zeitraum erfasst. Das ist ungewöhnlich im thüringenweiten Vergleich, wo ein Drittel der Neubauten von Wohnungsunternehmen geschaffen wird. Allerdings ragen hier neben Jena die Landeshauptstadt Erfurt sowie der Landkreis Gotha heraus.

Jena schafft mehr Wohnungen

Mehr Bauanträge für Privatpersonen bedeutet aber nicht gleich mehr Wohnungen. Dahingehend hat immer noch Jena die Nase vorn, denn während im Landkreis überwiegend Einfamilienhäuser errichtet wurden, mit denen also laut Statistik nur eine Wohnung geschaffen wird, sind es in der kreisfreien Saalestadt mehrgeschossige Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen.

Entscheidend ist also, was schlussendlich bezugsfertig ist. So konnten zwischen 2008 und 2018 im Landkreis 960 neue Wohnungen eingeweiht werden, während es in Jena 4252 waren.