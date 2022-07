Mehrere betrunkene Verkehrsteilnehmer in Jena erwischt

Jena. Mehrere Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss stellte die Polizei in Jena fest. Eine Frau verursachte einen Unfall.

Am Freitagabend meldete eine Zeugin der Polizei in Jena, dass es in der Schützenhofstraße einen Verkehrsunfall gegeben habe. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine betrunkene Frau in zwei hier abgestellte Autos gefahren war. Laut Polizeiangaben wollte die 62-Jährige zur Tankstelle fahren, weil sie die niedrigen Benzinpreise nutzen wollte. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von weit über 1 Promille. Der Zusammenstoß war so heftig, dass die Fahrzeuge ineinander verkeilt waren und abgeschleppt werden mussten. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Weitere betrunkene Verkehrsteilnehmer erwischt

Am Samstagmorgen hielt fiel einer Polizeisteife in der Kahlaischen Straße der Fahrstil eines Radfahrers auf. Bei der anschließenden Kontrolle kam heraus, dass der 27-Jährige knapp 2 Promille Alkohol intus hatte. Bei dem Mann wurde deshalb eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Am Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht, kontrollierte die Polizei im Löbdergraben einen E-Scooterfahrer. Der bei dem 19-Jährigen durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Auch gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Nur wenig später wurde ein 57-jähriger Autofahrer in der Westbahnhofstraße kontrolliert. Der Mann hatte sich mit knapp 1 Promille in sein Fahrzeug gesetzt.

