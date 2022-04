Mehrere Demonstrationen in ganz Thüringen

Gotha. Am Montagabend gingen in mehreren Thüringer Städten und Orten wieder Menschen auf die Straßen, um unter anderem gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren.

Allein im Landkreis Gotha stellte die Polizei auf sieben Versammlungen ungefähr 730 Teilnehmern fest. Lediglich eine Versammlung in Waltershausen mit dem Thema "Waltershausen für den Frieden", bei der ungefähr 20 Menschen teilnahmen, wurde vorab bei der zuständigen Versammlungsbehörde angemeldet. Außerdem versammelten sich ungefähr 25 Personen für einen nicht angemeldeten. In Gotha setzten sich am Abend ungefähr 150 Demonstranten in Bewegung. Ein Versammlungsleiter konnte nicht identifiziert werden.

In Ilmenau versammelten sich 200 Teilnehmer statt. Rund130 Personen versammelten sich in Arnstadt, um an einem nicht angemeldeten Aufzug teilzunehmen. Ungefähr 15 Personen nahmen an einem nicht angemeldeten Aufzug in Großbreitenbach teil.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In Erfurt und Sömmerda zählte die Polizei bei unangemeldeten Versammlungen insgesamt 265 Teilnehmern. In der Landeshauptstadt kam es zu Einschränkungen des öffentlichen Verkehrs. Die Einsätze verliefen ohne Vorkommnisse.

In Eisenach versammelten sich rund 190 Personen für einen unangemeldeten Protestmarsch. Auch hier gab es laut Polizei keinen Versammlungsleiter.

Gedenken an ermordete Polizistin in Jena

Nach Anmeldungen bei den zuständigen Versammlungsbehörden sowie Aufrufen in den sozialen Medien beteiligten sich in Jena, Weimar, im Weimarer Land und im Saale-Holzland-Kreis insgesamt 691 Teilnehmer an insgesamt acht Zusammenkünften. 661 Teilnehmer nahmen an Versammlungen mit kritischem Bezug zu den Corona-Maßnahmen teil und zehn Personen an entsprechenden Gegenversammlungen. Insgesamt 20 Personen versammelten sich in Jena, um am 15. Jahrestag an die ermordete Polizistin Michèle Kiesewetter zu erinnern. Die Versammlungen verliefen nach Angaben der Polizei ohne Zwischenfälle. Es wurden lediglich sechs Platzverweise ausgesprochen, um ein Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Lager nach Beendigung der Versammlungen zu verhindern.

Weitere Polizeimeldungen

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.