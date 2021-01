Mehrere Einbrüche in Jena und im Saale-Holzland-Kreis

Einbrecher drangen unter anderem in eine Mehrfamilienhaus in Jena ein. (Symbolfoto)

In der Stadt Jena haben Unbekannte sich gewaltsam Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Geschwister-Scholl-Straße verschafft. Dafür hebelten die Täter mit einem unbekannten Gegenstand die Haustür auf. Im Flur nahmen sie eine Jacke samt Geldbörse an sich. Die Ermittlungen hat die Polizei bereits aufgenommen.

Garten aufgebrochen

Des weiteren wurde der Polizei ein Einbruch in ein Gartengrundstück im Reifsteinweg gemeldet. Nachdem die Täter mehrere Türen gewaltsam geöffnet hatten, stahlen sie verschiedene elektronische Geräte. Im Anschluss konnten die Täter unerkannt fliehen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf 900 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Einbrecher auf Betriebsgelände in Eisenberg

Am Montagmorgen meldete ein Mitarbeiter einer Firma in der Eisenberger Carl-von-Ossietzky-Straße, dass in der Nacht zum Montag eingebrochen wurde. Spuren im Schnee, welche zu einem Schuppen führten, bestätigten dies. Vermutlich war der Unbekannte auf der Suche nach Altmetall, welches in der Vergangenheit im besagten Schuppen gelagert wurde. In dieser Nacht jedoch war der Schuppen leer, sodass der Einbrecher unverrichteter Dinge wieder gehen musste.