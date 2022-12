Mehrere Fälle in Apotheken: Polizei schnappt Rezeptfälscher in Jena

Jena. Die Polizei hat in Jena einen Rezeptfälscher gefasst. Auch die Wohnung des 20-Jährigen wurde durchsucht.

Aus mehreren Apotheken wurden am 16. Dezember Fälle gemeldet, wo offensichtlich gefälschte Rezepte für verschreibungspflichtige Medikamente eingelöst wurden. Kurz vor 10 Uhr erschien eine junge Frau in einer Apotheke in der Friedrich-Zucker-Straße in Winzerla, um ein Rezept einzulösen, das auf einen Mann ausgestellt war. Die Fälschung wurde bemerkt und das Medikament nicht ausgehändigt, teilte die Polizei mit.

Rezept für Medikament im Wert von 1500 Euro

In einer Apotheke in Lobeda wurde bei der Nachkontrolle entdeckt, dass bereits zwei Tage zuvor ein gefälschtes Rezept für ein Medikament im Wert von 1500 Euro eingelöst worden war. Noch während die Polizei den Sachverhalt aufnahm, wurde gemeldet, dass ein junger Mann ein weiteres falsches Rezept einlösen wollte. Da das Medikament nicht vorrätig war, sollte er später wiederkommen, um es abzuholen. Kurz nach 18 Uhr tauchte der Mann in der Apotheke erneut auf. Umgehend wurden Beamte dorthin geschickt. Die Polizei konnte den Täter schließlich in der Filiale antreffen.

Der 20-jährige Mann hatte bereits mehrfach gefälschte Rezepte eingelöst. Der zuständige Staatsanwalt wurde über den Sachverhalt informiert und eine Wohnungsdurchsuchung beim Täter angeordnet. Neben zahlreichen Medikamenten wurden in der Wohnung auch technische Geräte wie Mobiltelefon und Computer zur Beweissicherung sichergestellt. Anschließend wurde der Täter aus den Maßnahmen entlassen und ein Strafverfahren eingeleitet.

