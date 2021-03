Mehrere Hauswände in Jena mit Farbe besprüht

Verletzt wurde ein 11-Jähriger, der mit seinem Fahrrad gegen einen Auto prallte, bei einem Unfall in Jena.

Der Zusammenstoß zwischen einem 11-jährigen Fahrradfahrer und einem Pkw ereignete sich am Donnerstagnachmittag in der Hugo-Schrade-Straße in Jena. Ein 32-jähriger Skoda-Fahrer wollte rückwärts in eine Parklücke quer zur Fahrbahn einparken, teilt die Polizei mit. Während das Fahrzeug noch stand, fuhr plötzlich der Junge mit seinem Bike gegen das Heck des Skoda und stürzte.

Der 11-Jährige verletzte sich leicht und wurde zur medizinischen Betreuung ins Klinikum gebracht.

Motorradfahrer stürzt in Rechtskurve

Ein 56-Jähriger kam am Donnerstagmittag mit seinem Motorrad in Jena zu Fall. Der Mann war mit seiner Honda auf der Jägerbergstraße aus Richtung Lehesten unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle verlor, zur Seite weg rutschte und stürzte. Der Motorradfahrer verletzte sich bei den Unfall leicht, so die Polizei.

Unbekannte sprühen Farbe an Hauswände

Im Bereich der Kunitzer Straße in Jena haben unbekannte Schmierfinke mehrere Gebäude mit Farbe besprüht.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sprühten der oder die Täter insgesamt 12 Graffiti an Hauswände und einen Einkaufswagenhäuschen eines Supermarktes.

Nach Polizeiangaben brachten die Unbekannten mit goldener Farbe Zahlenfolgen und teils unleserliche Schriftzüge an die Hauswände an, bevor die sie unerkannt flüchten konnten.

Autofahrt endet am Zaun

Ein 62-Jähriger fuhr am Donnerstagnachmittag mit seinem Pkw in einen Zaun. Ursächlich hierfür sei nach Angaben des Fahrzeugführers ein Sekundenschlaf gewesen, teilt die Polizei mit.

Der Mann war mit seinem Nissan auf der Landstraße in Klengel unterwegs, als er plötzlich nach links von der Straße abkam und gegen einen Grundstückszaun fuhr. Auf dem Grundstück einer 37-Jährigen kam der Pkw dann zum Stehen, konnte aber aus eigener Kraft nicht mehr zurück auf die Straße manövriert werden.