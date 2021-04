Mehrheit der Wähler von Lindig gab Jördis Müller ihre Stimme

Lindig In sieben Gemeinden im Saale-Holzland wurde gewählt. Bürgermeister wurden auch für Bürgel, Schkölen, Nausnitz und Lindig gesucht

Die 210 Wahlberechtigten der Gemeinde Lindig (VG Südliches Saaletal) waren am Sonntag an die Wahlurne gerufen, um einen neuen Bürgermeister zu bestimmen. 149 Männer und Frauen haben von ihrem demokratischen Wahlrecht Gebrauch gemacht. Mehrheitlich haben sei sich für die einzige Bewerberin um den Posten an der Spitze der Gemeinde - Jördis Müller - entschieden.

Die 45-Jährige, die sich seit zwei Jahrzehnten im Dorfverein engagiert und seit neun Jahren im Gemeinderat mitbestimmt, was in Lindig passiert, konnte 85 Wähler von sich überzeugen. 57 Lindiger hatten einen anderen Favoriten, dessen Namen sie auf die Wahlzettel schrieben: Andreas Eierkuchen (27 Stimmen), Patrick Nitsche (18 Stimmen) und Stefanie Nitsche (sechs Stimmen) waren die Auserwählten mit den meisten Nennungen. Jedoch konnte keiner von ihnen Jördis Müller übertrumpfen. Für den Fall ihrer Wahl hatte Müller angekündigt, den Spannungen, die es in der Dorfgemeinschaft gibt, mit Gesprächen und Angeboten zum Miteinander entgegenzuwirken. Transparenz in den Entscheidungen und in Sachen Finanzen soll das Vertrauen der Bürger in die Gemeinde wieder wachsen lassen.