Meine Meinung: Böswilliger Klogang

Ich schau mir die Toilette an, und ich sag dir, wer du bist. Diese Art Test sei zum heutigen Welttoilettentag ins Bewusstsein gerückt: Zum Beispiel die „U-Bahn“ genannte Markttoilette war zu DDR-Zeiten eine stinkige Grotte, die man in Sommersandalen nicht gern betreten mochte. Heute ist die „U-Bahn“ ein saniertes Schmuckstück – und immer picobello sauber, weil sie wegen der hohen Frequentierung reinigungspersonell „stärker betreut“ ist, so sagt es Infrastruktur-Abteilungsleiter Christopher Helbig vom KSJ, dem zuständigen Eigenbetrieb. In die Stadtgeschichte eingegangen ist gewiss die Deutsche Bahn mit ihrer Weigerung, am Westbahnhof Ersatz zu schaffen für die einstige sommersandalen-ungeeignete Alt-Toilette. Hier schuf KSJ vor vier Jahren eine Notdurft-Anstalt, die vollautomatisch läuft und KSJ am wenigsten Ungemach bereitet.

Sorgen-Pol bleibt die moderne Toilette im Paradies: äußerlich immer wieder Graffiti-Schmierereien und schon mehrfach die Beschädigung des Drehkreuzes, und innen drin Feuer-Legung und Drogenhandel. Oder Unrat abseits der dafür vorgesehen Behältnisse, wie Helbig sagt. Er schätzt, dass pro Jahr ein fünfstelliger Betrag für die Beseitigung von Vandalismus-Schäden an jenem Bau aufgebracht wird, möge das Geschäft mit dem Geschäft auch allgemein defizitär sein. Ach, würden die Toiletten-Täter doch nur gefasst! Dann müssten die Richter ihnen einen Batzen Sozialdienststunden aufbrummen. – Abzuleisten beim Klo-Putzen.