Meine Meinung: Das Gendersternchen im Advent

Müssen wir den Weihnachtsmann gendern? Nein. Er ist ja keine Weihnachtsfrau. Gott ist ja auch ein Mann. Steht so im Vaterunser, wenngleich Kristina Schröder als Bundesfamilienministerin vor ein paar Jahren mit einem Interview einen Streit entfachte: Der „Zeit“ hatte sie erzählt, wie sie das Genderproblem im Alltag löst: Man könne doch einfach „das Gott“ sagen. Nicht weiblich, nicht männlich, sie will sich mit uns in der Mitte treffen. Mir viel sofort jener Spruch ein, dessen Herkunft ich nicht kenne: Als Gott den Mann schuf, übte sie nur.

Wer kommt zu Ihnen am 24. Dezember? Der Weihnachtsmann? Bitte keine Genderdebatte am Heiligen Abend unter dem Baum. Zumal es Ecken in Deutschland gibt, vornehmlich die katholisch geprägten, in denen das Problem elegant umschifft wird: Dort wartet man nämlich auf das Christkind, ein blond gelocktes Menschlein. Doch was für ein Geschlecht hat es? Das Nürnberger Christkind ist immer ein Mädchen. Benigna Munsi heißt es in diesem Jahr, weshalb die Tochter eines Inders und einer Deutschen aus der AfD angefeindet wurde. Aber das ist eine andere Geschichte in diesem Abendland.

Gut gefällt mir das Gendersternchen. Zumindest im Advent.