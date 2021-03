Meine Meinung: Das Paradies auf Erden

Thomas Stridde zum Verdacht des Betrugs mit Städtebeinamen.

Ach, die Journalisten! Manchmal lassen auch sie sich von Vorurteilen treiben. Der Kolumnist einer großen Hamburger Wochenzeitung hat sich neulich in zwei Druckspalten echauffiert über den „großen Beinamenbetrug“ mancher Städte. Den Anstoß gab ihm zum Beispiel der Besuch von Neustadt an der Dosse als „Stadt der Pferde“, wo er kein Auto-Verbot und auf den Straßen keine Pferde vorfand. Sondern nur die banale Info, dass es eine Pferdezucht gebe. Ein Bahnhof, so folgerte der Autor, an dem er nie aussteigen werde, sei „Jena Paradies“; da könne „man doch nur enttäuscht werden“.