Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Der Trost ist sehr schwach

Zurück schauen oder gar nach unten – es liegt nicht in der Natur des Menschen und hat nicht automatisch mit Entsolidarisierung zu tun. Insofern ist es zwar verständlich, aber nicht von besonderem Nutzwert, wie Berthold Rader, der in Gera sitzende Leiter des Staatlichen Schulamtes Ostthüringen, die von Eltern beschriebenen Folgen des Lehrerpersonal-Mangels an der Winzerlaer Trießnitzschule einnordet. Von wegen, in Greiz und im Altenburger Land sei die Not weit größer als in Jena! Wie sollen betroffene Jenaer Eltern ihre Sorgen so noch relativieren, wenn sie mit dem Komplett-Ausfall von Unterrichtsfächern umgehen müssen?

Aus aktuellem großpolitischen Anlass ist es freilich spannend, wie Torsten Wolf, der Jenaer Bildungsausschuss-Vorsitzende des Landtags, als Linken-Politiker dezent die Folgen der tumultreichen Wahl des FDP-Mannes Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten ins Spiel bringt. Nun ja, so Wolf, es gebe ja den von Rot-Rot-Grün vorbereiteten Maßnahme-Katalog gegen unbesetzte Lehrer-Stellen. Nur sei das Projekt durch die Wahl Kemmerichs blockiert.

Dabei ist klar: Der von Kemmerich am Sonnabend verkündete Rücktritt bedeutet ja nicht, dass er die Staatskanzlei sofort verlässt. Den Ministerpräsidenten-Thron muss er besetzt halten, bis es einen Nachfolger gibt. Somit bleibt er vorerst für große Belange einziger Entscheider. Und ob da der rot-rot-grüne Maßnahmekatalog gegen Lehrer-Mangel auf den Tisch kommt? Wohl eher nicht, zumal da eine ganze Stange Geld dranhängt.