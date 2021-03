Meine Meinung: Ein Leben mit Handschellen

Vorwärts Kameraden, wir reiten zurück! – Dass die Spar-Kavallerie in dieser Stadt ein wenig die Richtung wechselt, hat in erster Linie mit höheren Mächten zu tun: mit geplanten, aber im Landtag immer noch nicht beschlossenen Gesetzesänderungen. Sie sollen den Sparzwang in diesen Pandemie-Zeiten lindern, da die Öffentliche Hand bislang fatalerweise besonders auf kommunalem Feld finanzrechtlich Handschellen trägt. Die Stadt kann – jene Gesetzesänderung schon eingepreist – jetzt zwar durchatmen und einige Einsparungen und Gebührenerhöhungen zurücknehmen. Doch ist der Sparzwang im Wesentlichen nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Ein seit Jahren wachsendes Ausgaben-Einnahmen-Defizit ist schuld daran. Paradebeispiel für das Dilemma: Zu den Kürzungen, die die Spar-Kavallerie nicht wieder zurückgenommen hat, gehört die Absenkung bei den städtischen Personalkosten – jährlich steiler um 1,5 Millionen in diesem Jahr bis 3 Millionen Euro im Jahr 2025. Die Folge davon ist, dass die Zahl der politischen Wünsch-dir-was-Veranstaltungen mit neuen Aufgaben für die Stadt abnimmt. Oder dieses Detail: Die Stadtwerke bekommen für den Neukauf von Straßenbahnen hübsch Fördergeld. – Ob auch für die zugehörige Infrastruktur, ist unklar. Müssen die Stadtwerke hier alles selbst bezahlen, gibt’s weniger Gewinnausschüttung für die Stadt Jena. Und die Spar-Kavallerie muss neue Angriffsziele suchen.