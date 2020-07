Thomas Stridde über die wachsende Zahl von Optikerläden in Jena.

Meine Meinung: Gesicherter Durchblick

Man kommt mit dem Zählen kaum hinterher. Das neu eröffnete Optiker-Geschäft in der südlichen Oberlauengasse ist das wohl zehnte seiner Art in der Innenstadt. Das nervt bisschen, stimmt’s? Allgemein auf den Laden-Vermietern rumzuhacken , wäre aber zu einfach. – Von wegen: Die nehmen nur Mieter aus super zukunftssicheren Branchen!

Es stimmt schon, der Brillen-Bedarf wird in der alternden Gesellschaft noch steigen. Und die Brille ist mutmaßlich für hinreichend viele Menschen ein derart individuell zugeschnittenes Etwas, dass sich Internet-Konkurrenz in Grenzen halten wird. Bei anderen Branchen ist das anders. Wer also meckert, dass das schnucklige Textil- und Accessoire-Geschäft nun ersetzt wurde durch einen Optiker-Laden, der kann sich mal fragen: Muss ich mein Online-Kaufverhalten – von Corona noch befördert – als hochfrequent bezeichnen? Wie oft habe ich zuletzt analog eingekauft?

Über die Zahl der Optiker-Läden sollte man auch nicht nachdenken, ohne den nahen politischen Entscheid über die Vergabe der Bebauung des großen Eichplatz-Baufeldes A im Blick zu haben. Ob sich der Investor viele schnucklig-individuelle und Inhaber-geführte Läden am Eichplatz vorstellt? Oder hat er auf seinem Schirm zuerst die gute Mietzahlungs-Potenz von Filialisten? Und von Optikern?