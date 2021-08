Meine Meinung: Hallo, ich bin Ihr Customer-Relationship-Builder

Thorsten Büker über Worthülsen, die nicht immer halten, was sie versprechen.

Es ist ein tiefsitzender Aberglaube zu meinen, man müsse den Dingen nur schönere, komplexere, vielleicht auch geheimnisvollere Namen geben und der Job erledigt sich von allein. Von der seit Jahren grassierenden Stabsstelleritis in vielen Verwaltungen will ich gar nicht ersten reden. Das Beispiel des Sozialverbandes VdK zeigt eben auch, dass eine Beratungsstelle, die plötzlich Kompetenzzentrum werden soll, nicht zwingend Kompetenz ausstrahlen muss. Wie ist es denn sonst zu erklären, dass eine Kundin (Mitglied, Klientin, Partnerin , Nutzerin oder Community?) an Fristen gebunden ist und seit dem 11. Juni einen Bearbeiter sucht?

Bearbeiter! Das klingt so schön altmodisch. Es duftet nach getragenen Ärmelschonern und dürfte, mit Verlaub, als staubiges Wort gut zum Durchschnittsalter der VdK-Mitglieder passen. Vielleicht sitzt aber bald in einem VdK-Kompetenzentrum in Jena ein Kundensupport-Team. Oder ein Community-Care-Team. Oder ein Customer-Relationship-Builder.

Besagter Frau dürften diese aufgeblähten Worthülsen egal sein. Sie sucht einen Bearbeiter. Ein Büro zu schließen, ohne die Mitglieder ordentlich zu informieren, ist nicht akzeptabel.

Sozialverband derzeit in Jena ratlos