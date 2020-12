Meine Meinung: Heiß ersehnte Jenaer Freunde

Es ist schön, wenn man erwartet wird, gerade in der Weihnachtszeit, in der die Vorfreude ja so hoch im Kurs steht. Zum Beispiel in einigen 1800 Kilometer entfernten weißrussischen Dörfern, nur 120 Kilometer von jenem 1986 verunglückten Kernkraftwerk Tschernobyl gelegen. Dort warten jetzt viele Kinder auf ihre Freunde aus Jena. Jahr für Jahr kommen sie und verteilen in einer Schule, in einem Kindergarten und in einem Kinderheim Weihnachtsgeschenke. An Kinder, die sonst keine Geschenke bekommen.

Denn das Lebend dort ist von Armut geprägt, wie Constanze Gebauer und Herbert Bartsch vom Jenaer Verein „Hilfe für die Kinder von Tschernobyl“ erzählen. Sie wissen, wovon sie sprechen, haben sie doch schon oft den Kindern dort zum orthodoxen Jolkafest Freude gebracht. Und Erwartungen erzeugt. Die wolle man erfüllen, sagen die beiden Vereinsmitglieder und hoffen darauf, dass nicht noch was schiefgeht von wegen Corona und all den unberechenbaren Dingen, die passieren können.

Und um ehrlich zu sein: Es gehört schon viel Mut dazu, sich in jenen Zeiten auf einen solch weiten Weg zu machen. Ein Weg, der nicht nur von den Erwartungen weißrussischer Kinder gepflastert ist, sondern auch von den Hoffnungen aller Spender in Jena, die das Projekt möglich gemacht haben.