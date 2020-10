Meine Meinung: Im E-Bus an die Ostsee

Ein Tag der Phantome: Das war der Montag. So glich die Jagd nach dem E-Bus einer Einbildung, stieß ich doch nachmittags immer auf die Dieselstinker, die in Richtung Westbahnhof und Rautal unterwegs waren und dabei den Holzmarkt passierten. Ausgerechnet am Tag der Jubelmeldung „E-Busse knacken 100.000 Kilometer-Marke“ stand das Trio offenbar im Depot. Erschöpft? Immerhin, bei 100.000 Kilometern könnte man 1000-mal nach Erfurt und zurück zu einem Heimspiel von Rot-Weiß fahren. Aber warum sollten wir das tun?