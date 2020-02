Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Jena fährt in die Leere

Trügt der Anschein, dass die Zauberformel der Stadtverwaltung nicht greift? – Wegen der Uni-Campus-Bebauung des Inselplatzes und seinem Ende als Parkplatz sollen Autofahrer die nicht ausgelasteten Parkhäuser und Tiefgaragen mehr nutzen. Unsere Mini-Umfrage (Seite 15) zeigte eine „Null Bock auf Parkhaus“-Stimmung. Außerdem scheint „Nichtauslastung“ nicht gleich „Nichtauslastung“ zu sein.

Von der widersprüchlichen Auslastungsanzeige zum Beispiel der Holzmarkt-Tiefgarage berichtete eine Bürgerin am Dienstag: Im Moment der Einfahrt switcht die Anzeige auf „Besetzt“. Ein Ticket lässt sich nicht ziehen; die Schranke nach der Bergab-Rampe bleibt geschlossen. In der Parkhaus-Pforte: niemand da. Also rückwärts die Rampe rauf? In dem Moment verlassen zwei Autos die Tiefgarage, und es lässt sich ein Ticket ziehen. Allerdings sind anschließend weit mehr als zwei freie Stellflächen sichtbar. Okay, das kann mit den Langzeit-Vermietungen zu tun haben. Aber „nicht ausgelastet“ sieht anders aus.

Dagegen berichtete Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz als Jenas oberster Parkplatz-Stratege, privat habe er erstmals die Tiefgarage unterm Abbeplatz mit der Krautgassen-Zufahrt für sich entdeckt. Alles ziemlich leer. Sagt er.