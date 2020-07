Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Jürgen ändert sein Frauenbild

Entbehren, zurückstecken. Und wer weiß – vielleicht sogar für immer. Diese Stimmung lag am Wochenende über der Stadt, wohin man auch den Blick richtete. Das traf auf die Veranstaltung des Vereins „Stimme für Jena“ zu, dessen mittelständische Mitstreiter besonders Pandemie-gebeutelt sind. Oder auf die Junge Gemeinde Stadtmitte, die in diesem Sommer eigentlich die 50. Auflage des jährlichen JG-Kulturfestivals „Werkstatt“ feiern wollte, aber wegen Corona nur mit einer kleinen kulturellen „Buntgebung“ in der Johannisstraße an das Jubiläum erinnern konnte.

Oder allgemein die Autofahrer: Sie mussten am Sonnabend am östlichen Löbdergraben in Fahrtrichtung Roter Turm mit einer Spur weniger auskommen; die andere war demonstrativ für drei Stunden von der Greenpeace-Ortsgruppe belegt worden für die Einrichtung eines Fahrradweges. Und das heißt ja wohl: In Zukunft wird es eng fürs innerstädtische Autofahren.

Passendes zur coronabedingten Wochenendstimmung fand sich sogar am Imbisswagen für vegane Burger in der Johannisstraße, wo eine kleine Fläche zum Anpinnen von Zettelanzeigen verfügbar ist. Auf einem Zettel war zu lesen: „Jürgen, 57, sucht Frau bis 50.“ Vielleicht war es der Inserent sogar selbst, der das „bis 50“ durchgestrichen und darüber geschrieben hat: „zwischen 50 und 60“.