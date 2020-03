Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Jetzt kommt die Maske

Nein, das hiesige Nahverkehrsproblem in Corona-Zeiten ist kein Jenaer Spezifikum. Bundesweit, so lässt sich medial gut nachverfolgen, hat die Pandemie-bedingte Ausdünnung des Nahverkehrs wenigstens zu den Hauptstoßzeiten in größeren Städten bewirkt, dass in den relativ wenigen Bussen und Bahnen der Corona-Mindestabstand von 1,50 Meter pure Theorie blieb. Alle Fahrgäste eng bei eng. Irrsinn. Bundesweit kam aber auch relativ einhellig das Gegenargument der Verkehrsbetriebe: Mitarbeiter würden sich jetzt reihenweise schon mit schwachem Husten krank melden. Wem denn gedient sei, wenn gar nichts mehr rollt? Okay, der Jenaer Nahverkehr hat gegengesteuert und den Fahrzeiten-Takt auf Hauptstrecken vor allem im Berufsverkehr erhöht. Der Konflikt bleibt aber. – Wie auch in ganz anderen Situationen, die die Krise produziert. Dazu eine Beobachtung von Lesern unserer Redaktion: Am Supermarkt-Zugang fragt ein Wachmann das Rentnerpaar, ob denn die Anfahrt zu zweit unbedingt sein muss in diesen Tagen? Darauf die Herrin des Hauses: Er könne Auto fahren, sie selbst aber nicht. Er wiederum könne nicht allein einkaufen.

Somit ist es nur plausibel, dass die Stadtverwaltung in den nächsten Tagen ein wenig schönes Grobwerkzeug aus der Anti-Pandemie-Kiste holen wird: Atemschutzmasken-Pflicht in geschlossenen Räumen.