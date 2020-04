Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Lieber Apokalypse als Corona

Das Wochenende fühlte sich fast wieder normal an. Die Rasenmühleninsel war voller picknickender Menschen, am Holzmarkt saßen einige Zweiergrüppchen im Abstand zueinander und schleckten Eis. Aber Moment, so ganz normal ist das gefühlsmäßig gar nicht mehr. Volle Plätze wecken Unbehagen. Das zufällige Treffen von Freunden auf der Straße beendet man beiderseits schnell wieder. Man videochattet jetzt. Selbst Filme zu schauen macht gerade mäßig Spaß. In Komödien tatschen sich die Menschen dauernd an, in Krimis will man den Polizisten gern einen Mundschutz zuwerfen, und beim Stephen-King-Klassiker „Shining“ bekommt jede Familie nach Woche fünf der Kita-Schließung ein mulmiges Gefühl. Da helfen nur Zombie-Filme, derlei Apokalypse ist derzeit beruhigend abwegig. Worauf ich jetzt auch keine Lust habe: Filme, die sich bald nur um die Corona-Krise drehen.