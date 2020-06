Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Mehr Normalität ersehnt

Na bitte, es geht doch wieder was. Nach nach all den leidvollen Absagen von Volksfesten, Konzerten und Theaterstücken und dem Komplettausfall der Kulturarena ist nun wenigstens der Jenaer Töpfermarkt am letzten Juli-Wochenende gerettet. Das sichert schon mal einen gut besuchten Markt, denn das Gegenstück in Bürgel wurde verschoben. Und nicht nur auf dem Markt tut sich was.

Auch im Theaterhaus steht wieder eine Premiere an, wenn auch nur außerhalb der Theatermauern zu erleben, nämlich als Übertragung im Internet. Ebenso entwickelt sich langsam neues Leben bei der Jenaer Philharmonie. So lädt das Orchester seine Abonnenten am Samstag, 20. Juni, zu einer Programmvorstellung für die neue Spielzeit ins Volkshaus ein. Natürlich unter den uns bekannten Corona-Auflagen.

Doch zurück zum Töpfermarkt. Dort dürfte Corona vermutlich nicht die große Rolle spielen. Die Töpfer werden wohl ihre Stände etwas weiter auseinander haben und wie beim üblichen Marktgeschehen mit Maske ihre Keramik feilbieten. Das müsste ja dann auch bei anderen Volksfesten und Märkten so ähnlich funktionieren. Im September steht ja das beliebte Jenaer Altstadtfest bevor. Und so mancher denkt auch schon an den Weihnachtsmarkt. Schön, wenn man wieder etwas mehr hoffen kann.