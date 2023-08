Meine Meinung: Monkis verbreitet eine wichtige Botschaft in Jena

Das „Composé“-Festival für zeitgenössische Zirkuskunst ist am Samstag zu Ende gegangen. Eine Besucherin beschrieb es als die „Arte-Version“ des Zirkus: klug, weltoffen, zeitgeistig und akrobatisch sowie musikalisch herausragend. Der Holländer Benjamin Kuitenbrouwer alias „Monki“ zeigte seine Show „60%Banana“.

Dass er wie ein Affe an Stangen hoch und runter kletterte war eigentlich nur akrobatisches Beiwerk seiner Botschaft. Am Ende seiner Show bat er, diese weiter zu tragen. Ich tue das hiermit gern: „Monki“ betrachtet in seiner Show die Entwicklung der Menschheit von 1950 bis heute. Er setzt den düsteren Zukunftsvisionen, den Ängsten vor Klimakrise, Krieg und Pandemie Zahlen und Fakten entgegen, die die Menschheit in ein besseres Licht rücken: Die Kindersterblichkeit sei weltweit seit 1950 von 24 auf heute 3,9 Prozent gesunken. Im Jahr 1950 konnten nur 55 Prozent der Weltbevölkerung einen einfachen Text lesen oder schreiben, heute sind es 86 Prozent. Die Zahl der Opfer aus bewaffneten Konflikten pro Jahr sei in den letzten 70 Jahren extrem gesunken – trotz Ukrainekrieg und obwohl die Weltbevölkerung extrem gewachsen ist. Das Ozonloch schließe sich langsam wieder seit im Jahr 1988 die Verwendung von FCKW eingeschränkt wurde. Und letztlich wachse die Weltbevölkerung zwar, doch die Wachstumskurve sinke und Prognosen gingen davon aus, dass sich die Anzahl der Menschen auf eine Maximalgröße einpegele.

Monki nannte viele weitere Zahlen, die belegen: Die Menschheit ist nicht so übel, wie sie gemeinhin gemacht wird. Klar ist es eine Frage, welche Zahlen und Fakten man betrachtet. Doch im Grunde machen wir Menschen vieles richtig und im Durchschnitt geht es vielen Menschen sehr viel besser als im Jahr 1950 – nicht nur in der westlichen Welt. Die Chancen, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen, stehen also anscheinend gar nicht schlecht. Für die meisten Missstände und Probleme haben sich die Menschen bisher ziemlich clevere Dinge einfallen lassen. Danke an Monki für diese Botschaft und danke an das Composé-Team!