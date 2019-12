Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Regional ist erste Wahl

Geht es Ihnen auch so? Da ist man an ferne Strände oder in fremde Städte gefahren und möchte seinen Lieben eine kleine Erinnerung mitbringen. Etwas Besonderes, das es nur hier gibt oder das kunstfertige Handwerker hier hergestellt haben, soll es sein. Doch, was findet man in den Läden? Das gleiche Zeug wie daheim in der Einkaufsmeile oder T-Shirts und Schmuck, die auf jedem Flughafen der Welt verkauft werden. Und auf den Weihnachtsmärkten ist es langsam auch so.

Fränkische Winzer haben sich die Märkte zwischen Ostseeküste und Erzgebirge erobert, Herrnhuter Sterne überstrahlen Thüringer wie Brandenburger Weihnachtsmärkte, Schalen und Salatbesteck aus garantiert nicht Thüringer Olivenholz bieten Händler überall feil. Sogar der von fleißigen finnischen Bienen in den kurzen nordischen Sommern gesammelte Honig wird landauf, landab in Weihnachtsmarktbuden von netten, hübschen Finninnen verkauft. Ist das nun die schöne Seite der Globalisierung oder eher nicht? Lohnt sich da überhaupt noch die Reise zu Weihnachtsmärkten woanders?

Vielleicht doch. Denn Handgenähtes und Getöpfertes, das ich auf dem Jenaer Mark erstand, trägt die Handschrift von hiesigen Kreativen und ist unverwechselbar. Und der Glühwein vom Saalewinzer Proppe schlägt wacker alle fremden Heißgetränke. In Jena kann man noch einen richtigen Weihnachtsrummel erleben, in Weimar dafür eine Runde Schlittschuh laufen. Und nur in Gera gibt es den zauberhaften Märchenmarkt.