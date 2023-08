Meine Meinung: Schadet nicht der Förderung

Das alte Schottgymnasium in Lobeda-Ost.

Thomas Stridde über Feinheiten der Verwaltungssprache.

Für uns Normalos klingt das wie ein Verwaltungsdeutsch-Knüller: „förderunschädlicher Vorhabenbeginn“. An dieser Hürde war die Stadtverwaltung lange hängengeblieben im Bemühen, Fördergeld zu sichern für den Umbau des alten Schottgymnasiums am Rande von Lobeda-Ost. Es gilt: Wer losbaut und Fördergeld für den Bau beansprucht, sollte das Geld versprochen bekommen haben. Nachträglich Zusage? Geht eigentlich nicht.

Unser Sprachknüller zielt darauf, hier eine – formell mögliche – Ausnahme zu machen: loszulegen und der Fördergeldverwaltungsmaschinerie des Freistaats ihre Zeit zu lassen. Mit dem Ministerium wurde nun eine angepasste Variante für Fördergeld-Chancen gefunden. Gut so! Das nimmt den Verdacht, Jena würde für seine Vorreiterrolle bestraft: Mit dem Geniestreich des Verkaufs der Jenawohnen GmbH an die Stadtwerke hatte Jena vor Jahren dicke Millionenbeträge in die Schulsanierung gelenkt. Jetzt halten längst alle Kommunen die Schulbau-Förderhand auf. Jena muss das auch mal dürfen.