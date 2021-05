Meine Meinung: Schnelles Handeln notwendig

Katja Dörn über einen 1. Mai mit bitterem Nachgeschmack.

„Ich bin ebenso froh wie erleichtert“, schrieb Jenas Oberbürgermeister noch am Samstagabend via Facebook. Die Verbotsverfügung gegen die Kleinpartei „Der III. Weg“ hielt vor Gericht, Jena geriet nicht als Aufmarschort von Rechtsextremen in die Schlagzeilen. Das schnelle Handeln von Stadtspitze und Rechtsamt ist lobenswert. Der Tag der Arbeit soll eine politische Auseinandersetzung widerspiegeln und nicht vereinnahmt werden für rechtsextreme Propaganda, zumal das Infektionsgeschehen ein sensibles Agieren der Versammlungsbehörde notwendig macht.

Es hätte also ein ruhiges Resümee auf den 1. Mai geben können, indem die Forderungen nach mehr Solidarität für die in der Pandemie besonders betroffenen Berufsgruppen im Vordergrund gestanden hätte. Stattdessen rückte eine Gruppe Randalierer die Stadt ins negative Licht. Der mutwillige Angriff auf die Geschäftsstellen von zwei Banken zeugt nur von geistlosem Agieren. Das ist kein politischer Diskurs. Die Polizei wird hoffentlich die Verursacher ausfindig machen. Jena braucht weder rechtsextreme Aufmärsche noch sinnlose Sachbeschädigungen.