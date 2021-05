Meine Meinung: Symptom-, aber nicht angstfrei

Jördis Bachmann über Regeln, Zahlen und Gefühle.

Dass Regina Fritzsche Angst vor einer Covid-Infektion hat, ist absolut nachvollziehbar und auch ihr Ärger ist es. Dass die Klinik einen symptomfreien Patienten, dessen OP gut verlaufen ist, entlässt, ist aber ebenfalls nachvollziehbar. Es ist üblich, sich bei leichtem Covid-Verlauf in häusliche Isolation zu begeben. Krankenhäuser dürfen also grundsätzlich Sars-Cov-2-positive Patienten entlassen.

Was auf den ersten Blick absurd erscheint, ist oft bei genauerem Blick zu erklären. Ein aufmerksamer Leser beispielsweise, der die von uns täglich veröffentlichten Corona-Zahlen seit November 2020 notiert und grafisch darstellt, machte uns darauf aufmerksam, dass die Summen der Fälle (7 Tage) teilweise falsch seien. Und er hat recht. Für die Werte neu übermittelter Corona-Fälle pro Tag wird das Meldedatum verwendet, also das Datum, an dem die Fälle vom Gesundheitsamt erfasst werden. Es können aber an den Folgetagen noch Fälle mit einem Meldedatum der Vortage übermittelt werden. Die Zahlen des Robert-Koch-Instituts, auf die sich die Veröffentlichungen beziehen, sind also dynamisch – die gedruckten Zahlen somit Momentaufnahmen.

Doch egal wie genau man hinschaut, Gefühle lassen sich nicht so immer erklären, und die Angst von Regina Fritzsche ist berechtigt – das Risiko der Infektion besteht. Wir wünschen deshalb eine infektionsfreie Zeit und gute Genesung.