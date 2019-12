Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Über die Hilfe für eine Jenaer Seniorin

„Immer ist jemand enttäuscht“, singt die deutsche Band Die Höchste Eisenbahn. Und davon können auch viele Berufsgruppen ein Lied singen, hören sie doch meist Kritik statt Lob. Eine allgemeine Unzufriedenheit scheint gekoppelt zu sein an den Nachrichtenfluss: Alles wird immer schlimmer!

Dass aber nicht immer nur schlechte Sachen passieren, machen allein viele tägliche Begebenheiten deutlich, von der großen Politik muss da gar nicht die Rede sein.

Eine Leserin berichtet uns exemplarisch von einem Erlebnis: Die Seniorin erledigt mit ihren 92 Jahren noch selbst ihre Besorgungen, sie nimmt den Stock in die Hand und den Einkaufstrolley in die andere und los geht es. Im Netto in Lobeda-West packte sie ihren Einkauf zusammen, doch bevor sie die Brieftasche herausholen konnte, war ihr Einkauf schon bezahlt. Ein junger Mann habe das mal eben so übernommen, mindestens sechs Euro müssen es gewesen sein, sagt sie. Da war selbst der Kassierer baff und sagte, so etwas noch nicht erlebt zu haben.

Enttäuscht war in diesem Fall also niemand, und meist ist es nicht das Geld, das für mehr Zwischenmenschlichkeit sorgt, sondern auch die Geste. Über „Kann ich helfen?“ würde sich eine ältere Nachbarin auch freuen. Die Guten gehen so am Ende des Tages mit einem Lächeln nach Hause.