Meine Meinung: Verantwortung für sich und andere übernehmen

Nun ist er da, der November. Oft hat er neben Regenwolken und Nebelschwaden auch den Blues im Gepäck, der den Menschen auf die Stimmung drückt. Jetzt kommen als blinde Passagiere auch noch die fiesen, kleinen SARS-CoV-2-Viren mit. Doch wir haben seit dem Frühjahr einiges dazu gelernt, wie wir mit denen umgehen müssen. Jetzt kommt es darauf an, das anzuwenden: Kontakte zu Mitmenschen minimieren, Abstand halten, Hygieneregeln befolgen und damit für sich und die anderen Verantwortung übernehmen. Garantien gibt es nicht, dass dies reicht, um die Infektionswelle zu brechen. Aber Alternativen zum „Lockdown light“ gibt es wohl auch nicht so recht. Wichtig wäre in jedem Fall, bewusst die zu unterstützen, die mit den neu verfügten Einschränkungen die größeren Lasten zu tragen haben. Persönliche Zeichen von Solidarität können ihnen Mut und Hoffnung geben.