Meine Meinung: Warten auf grünes Licht

Es ist verdammt viel Druck im Kessel: Die Gaststätten wollen endlich wieder starten, ebenso die Tanzschulen und die Kosmetiker, ganz zu schweigen von Veranstaltern. Denn alles lässt sich wahrlich nicht übers Internet machen. Zum Beispiel gut essen gehen oder auch die Vermittlung praktischer Tipps beim Lernen von Tänzen. Live ist nun mal live, auch wenn man eine noch so tolle Internetverbindung besitzt. Immerhin konnten die Museen in dieser Woche starten. Das Romantikerhaus öffnete am Dienstag als erstes Museum in Jena und hatte schon vor der Öffnung am Vormittag die ersten ungeduldig wartenden Besucher. Am 1. Mai kommen das Museum 1806 und am Montag die Galerie des Kunstvereins am Markt sowie Phyletisches Museum und Schillerhaus hinzu. Wenigstens wieder ein bisschen mehr Normalität. Doch auch andere wollen wieder eröffnen. Die Sehnsucht nach Kunst und Kultur, nach etwas Geselligkeit und Erbauung wird weiter wachsen. Der Mensch ist nun mal ein soziales Wesen. Dabei ist allen klar, dass Wiedereröffnungen nur mit Auflagen möglich sein werden. Also mit ordentlichen Hygiene-Konzepten. Die Tanzschulen haben ein solches entwickelt. In Gaststätten, vor allem in der Außenbewirtschaftung, liegen ebenfalls solche Konzepte vor. Fehlt also nur noch das grüne Licht von der Politik.

