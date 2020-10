Meine Meinung: Wenn die Corona-Kommunikation fehlt

Man kann dem Krisenstab der Stadt Jena eines nicht vorwerfen: In der Sache handelt er konsequent. Angekündigt war, die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ab 50 Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner zu verschärfen. Als am Samstag diese Ampel auf Rot umsprang, wurden die schon vorbereiteten Maßnahmen aus der Schublade geholt und in eine Allgemeinverfügung gegossen, die mit Veröffentlichungsfrist ab Dienstag gilt.

Und der Saale-Holzland-Kreis? Der überschritt schon vergangene Woche den Inzidenzwert, am Sonntag stand der gar bei 96,4. Verschärfte Regeln? Wurden am Wochenende nicht kommuniziert. Vielmehr galt bisher die Devise: Wir schauen mal, was die neuen Regeln vom 21. Oktober bringen, mit denen beispielsweise Feiern auf 50 Personen in Räumen begrenzt werden. Wenn der Kreis also nicht nachzieht, können kommende Woche Jenaer zum Feiern ins Saale-Holzland fahren. Und da wären wir wieder bei den Kuriositäten der Corona-Regelungen, die seit Frühjahr anhalten. Jeder kocht sein Süppchen. Eigentlich sollte die Bund-Länder-Vereinbarung regeln, wonach Kommunen ab der Corona-Warnstufe Rot zu weiteren Einschränkungen greifen, um die unkontrollierte Virusausbreitung zu verhindern. Dafür könnte es bald zu spät sein.