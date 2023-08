Meine Woche: Belastender Stopfgang

Über ein beunruhigendes Wort

Ich lerne nie aus: Das Landratsamt schreibt in einer Pressemitteilung am Freitag von einem Belastungsstopfgang, und ich denke unweigerlich an Bauchweh und an andere Dinge, die ich hier nicht ausführen möchte. Im Internet öffnet sich mir aber die Welt des Gleisbaus, denn eigentlich geht es nur darum, das Schotterbett zu verdichten.

Ohne das Wissen würde ich behaupten, der Belastungsstopfgang sei ein Dauerzustand auf Jenas Straßen. Das hat Gründe. Zum Beispiel ist trotz öffentlicher Debatten über die Verkehrswende die Pkw-Dichte auf einem Rekordstand.

Und weil Jenas Tallage und die Saale eine intelligente Ringlösung verhindern, geht es stockend und chaotisch zu. Das alles befeuerte in den vergangenen Tagen die Diskussion über die Osttangente, deren Qualität unter einem Halbwissen litt: die grundsätzliche Entscheidung für den Bau – ein Ausbau, kein Neubau übrigens – ist gefallen, jetzt geht es darum, Belange wie etwa die des Naturschutzes oder einzelner Bürgerinnen und Bürger zu berücksichtigen und in eine ausgewogene Planung münden zu lassen.

Die grundsätzliche Frage ist doch eine andere: Wohin mit den Autos und Lastern, wenn der östliche Löbdergraben verkehrsberuhigt werden soll, damit sich Inselplatz-Campus und Universitätshauptgebäude barrierefrei als räumliche Einheit präsentieren können? Zumal es absehbar ist, dass das Verkehrsaufkommen nicht geringer werden wird. Mit den Plänen von Jenawohnen für die Saalstraße könnte auch die Innenstadt von dem Vorhaben profitieren und an Attraktivität gewinnen.

Und nein, ich habe kein Auto und bin deshalb unverdächtig. Ich nutze tagtäglich Bus und Bahn, was natürlich in diesen Deutschland-Ticket-Zeiten auch ein ganz besonderer Belastungsstopfgang ist.