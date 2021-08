Meine Woche: Biber und Bürgermeister

Gelassenheit. Dies wünschen wir dem Bürgermeister, der aus der Hose schnippt, wenn sein Selbstbild mit unserer Wahrnehmung nicht übereinstimmt.

In dieser possierlichen Kolumne geht es um den Biber, die Wasseramsel und andere Tiere, die den Stadtentwicklungsausschuss beschäftigten. In Wort und Bild, denn natürlich gab es eine Präsentation. Und weil der Kollege sich die Arbeit erleichtern wollte, fragte er, ob er diese wenige Seiten lange Präsentation haben könne. Plötzlich wurden Biber und Wasseramsel und Eisvogel zur Verschlusssache erklärt, die Präsentation könne ohne Kommentierung zu Missverständnissen führen. Die Eiszeit war da, als der Kollege betonte, er werde dann schreiben, der Bürgermeister wolle die Vorlage nicht ohne weiteres veröffentlichen.

Der Radau im Nest ging los: Der Bürgermeister empfand dies als Drohung, plusterte sich auf: Er verbitte sich den wohl als Retourkutsche gemeinten Satz, betonte aber vorher etwas langatmig, sich über das Interesse zu freuen und die Berichterstattung unterstützen zu wollen, aber erst nach dem Urlaub des zuständigen Mitarbeiters. Für eine Tageszeitung ist dies ein weiter Horizont. Und eigentlich ging es dem Kollegen nur darum, öffentlich gemachte Angaben korrekt wiedergeben zu können. Am Ende zitierten beide noch das Pressegesetz. An der Konversation per E-Mail nahmen auch andere mitlesend teil, so auch der Vorsitzende des Ausschusses. Er züchtet als Hobby Malawi-Buntbarsche. Auch ohne Präsentation weiß ich, dass die in der Saale nicht vorkommen.