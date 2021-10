Meine Woche: Den Konsul verpasst

über kalte Klassenräume und heiße Stühle

Vor dem „Freedom Day“ kommen an vielen Jenaer Schulen die Frieren-Tage. In lüfterlosen Klassenräumen werden jetzt wieder die Fenster aufgerissen, damit es zu weniger Corona-Übertragungen kommt. Allerdings wird das Dauer-Lüften teils übertrieben. Viele fröstelnde Schüler erkälteten sich heftig. Teils waren junge Leute betroffen, die am Dienstag ein Date mit dem amerikanischen Generalkonsul im Planetarium hatten. Es gab entschuldigtes Fehlen.

Bürgermeister Christian Gerlitz war – anders als weite Teile der Stadtverwaltung – nicht beim Konsul. Er saß zeitgleich auf dem heißen Stuhl im Ortsteilrat Zwätzen. Anerkennend muss man sagen, er hat den Bürgern nichts versprochen; jedenfalls keinen Termin für den Bau der Straßenbahn ins „Himmelreich“. Ein „vielleicht ab 2024 oder 2025“ war rauszuhören. Das wäre immerhin noch rechtzeitig zur nächsten OB-Wahl.

OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Achtung Autofahrer! Dass plötzlich die Tempo-20-Schilder am Holzmarkt verschwunden sind heißt nicht, dass in Richtung Roter Turm rasante 50 erlaubt wären. Die Verkehrsbehörde hat bloß im Schilderwahl gerodet, weil die 20er Zone schon am Teichgraben beginnt. Erkenntnisse, ob es deshalb zu mehr Blitzen an der Radarfalle kommt, liegen noch nicht vor.

Sieger beim Stadtradeln 2021 wurde das Jenaer Angergymnasium mit 16.697 Kilometern. In der Parteienwertung hat die Jenaer CDU mit ihrem Team „Unionsradler“ haushoch vor den Grünen gewonnen. Das überrascht. Was ist da los? Haben einige Radfreunde neulich die falsche Partei gewählt?