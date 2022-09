Meine Woche: Der Orchideenbrunnen auf dem Jenaer Eichplatz ist noch ganz dicht!

Thomas Beier über Orchideenbrunnen und Beton-Energie

Der Orchideenbrunnen am Eichplatz ist wieder da. Er stand diese Woche voller Wasser, was am Starkregen lag und den archäologischen Ausgrabungen, bei denen die Parkplatzplatten aufgenommen wurden und die alten Beckenfliesen zum Vorschein kamen. Alles noch ganz dicht. „Ist das ein Test, ein Pilotprojekt oder Bestandteil der Klimaschutzstrategie?“ mutmaßte Gudrun Lukin von der Linken in einer örtlichen Facebookgruppe. Nicht nur sie fand den Brunnen gut, genau an dieser Stelle. Andere fragen sich: Was wird jetzt aus den historischen Fliesen?

Überhaupt das Baugeschehen. Bei der Debatte um den Klimaaktionsplan am Mittwoch waren die Meinungen kontrovers. Wie viel Bauerei kann sich Jena noch leisten? Sind repräsentative Neubauprojekte am Inselplatz oder Eichplatz ein Auslaufmodell? Am Denkmaltag sind morgen viele alte Häuser zu bestaunen, das Vorzeigeprojekt Volkshaus gibt es schon am heutigen Sonnabend beim Tag der offenen Tür zu sehen. So viel Sanierungsaufwand kann sich kein privater Bauherr leisten. Da wird eher abgerissen und energieintensiv neugebaut. Die vielen Bauvorschriften sprechen oft fürs Neubauen, weil es dann einfacher ist, von vorneherein die Normen zu erfüllen.

Und ein olles Haus ist nicht unbedingt der Typ von Immobilie, mit dem sich Jenaer Investoren gerne schmücken. Noch nicht, denn im bereits Gebauten stecken ja auch Ressourcen. Es wird der Tag kommen, an dem Eigener einer Bruchbude stolz sagen können: „Ich speichere hier graue Energie!“