Meine Woche: Einfach mal nichts sagen

Über Beiträge zum Bürokratieabbau

Bürokratieabbau! Die vielen Wunderheiler der deutschen Wirtschaft verschreiben dieses Rezept derzeit mit leichter Hand. Dabei scheint es aufs Erste, als wäre das ungefähr so einfach wie die Entsalzung der Weltmeere. Dennoch gilt: Nicht verzagen! Falsch ist das Rezept nicht. Wo anfangen? Kurz vor Beginn der parlamentarischen Saison kann auch der Jenaer Stadtrat über einen Beitrag sinnieren. Vielleicht ist dessen Rolle gar nicht der gesamten Bürgerschaft klar: Kommt der Stadtrat mit seinen Beschlüssen nämlich nicht aus dem Knick, kann die Verwaltung in vielen Fällen bestimmte Prozesse gar nicht auf den Weg bringen. Plastisches Beispiel: ewig schon fehlendes grünes Licht für ein Bebauungsgebiet. Manch Bauinteressierte neigen dann dazu, von „sch… Bürokratie“ zu reden.

Im wahren Leben hat der eigentlich monatlich tagende Jenaer Stadtrat aktuell im September gleich zwei Sitzungen zu bewältigen, weil viele Beschlussvorlagen vor der Sommerpause nicht abgearbeitet waren. Einige Ratsmitglieder stöhnten in Gesprächen: Puh, wenn das so weitergeht, tagen wir bald wöchentlich! Lösungen? Jens Thomas (Linke), der Vorsitzende des Stadtrates, hat auf Nachfrage kein Allheilmittel, wie er sagt. Am besten tauge noch die Redezeit-Beschränkung während der Ratsdebatten. In Erfurt werde am nächsten Tag weiterberaten, wenn die Tagesordnung nicht geschafft wurde.

Klingt gut – nach „Drohkulissen-Therapie“ mit Wegweisung zur Selbstbeherrschung. Im Jenaer Stadtrat sind Redebeiträge durchaus Usus von der Art: „Meine Vorrednerinnen und -redner haben alles gesagt, aber ...“ – Nein, kein Aber. Einfach öfter nur zuhören und nix sagen. Das wäre ein Beitrag zum Bürokratieabbau und überhaupt ein Heilungsansatz für unsere meinungsübersättigte Gesellschaft.