Meine Woche: Heißes Eisen Kernberge

Dem aufmerksamen Leser ist es nicht entgangen: In Jena wird viel gebaut! Doch während Richtkränze für ein IT-Gebäude oder einen Büromarktneubau die Augen leuchten lassen, bietet das Wohnbauflächen-Konzept ordentlich Juckreiz. Im städtischen Katalog mit potenziellen Baugebieten taucht bei 15 Orten das Adjektiv „sensibel“ auf. Gemeint ist zunächst einmal „fürs Stadtklima“, heiße Debatten mit Nachbarn sind aber nicht ausgeschlossen.

Schön und gut, könnte man sagen, die Nachbarn meckern sowieso. Doch ganz so leicht sollte sich eine intelligente Stadt die Argumentation nicht machen. So gab es im September im Stadtentwicklungsausschuss von den Linken den Vorschlag, sich einzelne, sensible Flächen in einer interfraktionellen Arbeitsgruppe noch mal anzuschauen. Der Vorschlag wurde mit Stimmengleichheit im Ausschuss knappestmöglich abgelehnt. Das brachte hinterher der Linken Fraktion den Vorwurf ein, sie sei ein schlechter Verlierer und wolle sich rächen, weshalb sie kurz darauf die Anfrage zum Dachausbau bei der Stadtverwaltung gestellt habe. Die Unterstellung ist natürlich quatsch, denn alle freuen sich, wenn unsere Verwaltung trotz Haushaltssperre und leerer Kasse besser arbeiten kann.

Während Büros und deren Ausstattung also gesichert sind, bleibt Wohnbauland Mangelware. Im Flächen-Konzept ist das steile Gartenland an der Treunertstraße/Hildebrandstraße eines der heißen Eisen. Neben dem Stadtklima kommen dort schwierige Baubedingungen und der Stress eines Umlegungsverfahrens hinzu. Eine Bürgerinitiative, der Ortsteilrat Kernberge und der Naturschutzbeirat sind dagegen. Das ist schon allerhand. Da wird auch die Flächennutzungsplan-Debatte haarig.

War sonst noch was? Im Stadtrat fällt nächste Woche auch die Entscheidung zum Eichplatz. Vom Stadtentwicklungsausschuss gab es am Donnerstag in nichtöffentlicher Sitzung die Empfehlung, das erste Baufeld mit den drei Hochhäusern zu vergeben. Also müsste jetzt schon ganz was Überraschendes passieren, wenn das Ding nicht durchgeht. Was das sein soll, dafür fehlt mir im Moment die Vorstellungskraft. Vielleicht irgendwas mit Dinosauriern.