Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Woche: Jena kommt mir nordisch vor

Anders als im Rathaus, wo die Haushaltssperre weiter andauert, können die Bürger in der Kaufhalle munter ihr Geld ausgeben. Zu sehen ist das im Supermarkt am Rathaus, der ein neues Kassensystem bekommen hat. Die Kunden stehen dort nicht mehr getrennt in Schlangen, sondern in einer Schlage, die sich erst kurz vor den Kassen aufsplittet. In jedem Fall dient die so verlängerte Kassenschlange als Kontaktbörse, denn ich habe es schon zweimal erlebt, wie jemand eine Person zunächst vorließ, um sie dann in ein Kennenlern-Gespräch zu verwickeln: „Kaufen Sie hier öfters ein?“ Am Ende verließ zumindest eine genervte Kundin die Schlange mit der Ausrede: „Ich habe dahinten etwas vergessen!“

Bäume können nicht weglaufen. Schon gar nicht am Ende der neuen Leibnizstraße in Zwätzen-Nord, auf deren Straßenbegleitgrün sechs schon ziemlich stattliche Bäume dem Leitungsbau im Wege stehen. Weil die Umpflanzaktion bei Nachbarn und Gartenprofis Skepsis auslöst, prüft die Stadtverwaltung das Vorhaben des Städtischen Immobilienbetriebes jetzt noch einmal. Bis dahin ist das XXL-Umtopfen ausgesetzt. In Zwätzen wurde dies wohlwollend zur Kenntnis genommen. Passend zum Biathlon in Oberhof kommt die Stadt Jena immer nordischer daher. Denn der hohe Norden Jenas wird der Hotspot beim großkalibrigen Wohnungsbau. Mancher vergleicht „Am Oelste“ bereits mit dem Wiener Retorten-Vorort „Seestadt Aspern“. Das Planungsziel, Autos aus dem Stadtbild zu verdrängen, wird am „Am Oelste“ ebenfalls Realität. Allerdings war in Wien die U-Bahn da, bevor der autoarme Stadtteil kam. In Jena ist das mit der Straßenbahn umgekehrt. In jedem Fall sind die Vorplanungen für die Wiesenstraßen-Verlängerung nicht von der Haushaltssperre betroffen. Denn die Mutter aller Infrastruktur-Versprechen war es doch, eine Straßenbahn ins Himmelreich zu bauen. Das geht nach neuesten Erkenntnissen aber nur, wenn zuvor die B88 auf die andere Saaleseite gelegt wird. Vielleicht wäre das ein Thema für die nächste Kassenschlange.