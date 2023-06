Meine Woche: Mensch und Tier und Tod in Jena

Jördis Bachmann erzählt Tiergeschichten und warum sie einen Haustierfriedhof gut fände.

Weshalb gerade jetzt das Thema Tierfriedhöfe von der CDU-Stadtratsfraktion aufgegriffen wird, darauf hatte Fraktionsvorsitzender Guntram Wothly keine klare Antwort, doch am Rande erwähnte er, dass er Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) kaum wiedererkannte, als jüngst dessen Familien-Katze gestorben war. Vielleicht war die Beschlussvorlage ein Akt des fraktionsübergreifenden Mitgefühls? Wothly selbst habe als Kind Meerschweinchen gezüchtet – immer ein großes Drama, wenn ein Tier verstarb, erinnert er sich. Heute züchtet er Malawi-Buntbarsche. Die würden nach dem Ableben jedoch nicht begraben.

Wir alle haben Tiergeschichten zu erzählen, und hier kommt eine von mir: In Studentenzeiten hatte ich einen Kater namens Karl. Er war verschwunden. Ich verteilte Aushänge in der Stadt. Nach Tagen ein Anruf. „Ich habe ihre Katze gesehen.“ Freude! „Oh nein. Verzeihung. Er lag tot am Magdelstieg.“ Trauer! Ich ging zur Feuerwehr, die tote Tiere im Stadtgebiet von der Straße sammelt, in der Hoffnung, den toten Karl hier zu finden und Gewissheit zu erlangen. In einer Eistruhe durfte ich Plastiksäcke durchsuchen. Ich fand Karl nach wirklich ekligen fünf Minuten.

Nachts, 3 Uhr machte ich mich heimlich und leise auf den Weg Richtung Steinkreuz, mit Taschenlampe und einem ausgeliehen Spaten, um dem noch tiefgefrorenen Kater einen letzten Ruheplatz zu vermachen. Illegal! Heulend – halb vor Trauer, halb vor Angst, bei der schrägen Aktion entdeckt zu werden – versuchte ich, ein Loch auszuheben und scheiterte nach zwei Zentimetern Erde am Kalksteinboden. Karl musste wieder mit nach Hause. Er liegt nun bei einem Freund im Garten. Er lag – vermutlich ist bereits ein Himbeerstrauch aus ihm geworden.