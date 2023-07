Meine Woche: Miese Laune im Restaurant

Jördis Bachmann über Könige, Gastronomen und Durst.

Ich habe einen Bekannten, mit dem ich kein Restaurant mehr betrete: Ihm ist das Essen zu kalt, die Portion zu klein, die Nudeln zu labbrig, die Musik zu laut – er findet stets einen Grund, sich zu beschweren. Ich sitze da und werde rot.

Eingebrannt ist bei vielen der Satz: Der Kunde ist König. Dabei wird König hin und wieder mit Arschloch verwechselt. (Entschuldige, B.!) Schwierige Kundschaft kennen alle Gastronomen. Andersherum sind auch die Gepflogenheiten in einigen Restaurants für Kunden nicht immer nachvollziehbar. Eine Leserin schrieb uns jüngst, sie sei am Abend in ein Restaurant am Jenaer Markt gegangen, habe etwas trinken wollen. Mehrere Tische seien frei gewesen. Dennoch habe man ihr klar gemacht, wer nichts isst, kann auch nichts trinken. „Ich werde nicht mehr dahin gehen“, so unsere durstige Leserin verärgert.

Zusätzlich zu möglicherweise etwas strikt umgesetzten Restaurantregeln leidet die gekonnte Bewirtung unter dem Personalmangel. Studentische Aushilfen haben oft nicht die Service-Leidenschaft, die dem Kunden ein schönes Restauranterlebnis beschert. Die Betreiber des Gartenlokals Birnstiel hatten darum gekämpft, dass ihr Pachtvertrag verlängert wird. Nun liest man auf der Website von anderen Problemen: „Da wir niemanden finden, der bei uns ... mitarbeiten möchte“, sei man gezwungen „nur noch Freitag bis Sonntag zu öffnen“. Schlecht für Betreiber und Kunden. Und die gestiegenen Kosten haben wir noch gar nicht erwähnt. Selbst Nino Pileio gab nach 30 Jahren das „Lo Studente“ auf. Weitere Gastronomen werden folgen.

Schlechte Laune in der Gastro ist nachvollziehbar. Und nun? Freundlich bleiben! Ob der Gast nun König ist oder die Bedienung müde. Man sitzt am Ende hin und wieder ja doch im selben Restaurant.