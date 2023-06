Meine Woche: Wer ist König von Jena?

Über das fehlende Regulativ in der Jenaer Politik

Natürlich sind Jenaer Unternehmer gespannt wie ein Flitzebogen: Wie viele Millionen Euro Schadenersatz wird sich der Investor vom Salvador-Allende-Platz für die verzögerte Baugenehmigung bei Gericht einklagen? Mancher würde nur zu gern auch mal zünftig klagen, weil die Stadt gefühlt immer alles besser weiß. Aber den meisten Unternehmern fehlen Ressourcen, Nerven – und oft sicher auch genug Gründe, ihren Prozess zu gewinnen.

Der für die Stadt mutmaßlich verlorene Rechtsstreit am Allendeplatz zeigt ein Problem. Es fehlt in Jena ein Regulativ, das eingreift, wenn Dinge schieflaufen. Das muss jetzt kein Präsident oder König sein. Die früheren Oberbürgermeister hatten diesen präsidialen Zug, Fehlentwicklungen notfalls abzubrechen. Legendär war das gnädige Einlenken Albrecht Schröters bei den Eichplatz-Plänen von 2014, die damals auf massiven Widerstand in der Bevölkerung stießen. Okay, der Allendeplatz-Baugenehmigungsstreit nahm zu Schröters Amtszeit seinen Lauf, aber die heutige Oberbürgermeister-Doppelspitze hat da auch nichts abgeblasen.

In Zwätzen hoffen sie schon auf die Kommunalwahl 2024, wie diese Woche bei der Ortsteilratssitzung zu hören war. Spannend wird’s, wenn es für die nunmehr in der Dezernentenspitze vertretenen Parteien nicht mehr reicht. Gibt’s dann die ganz große Koalition – also alle außer Linke und AfD? Diese Konstellation haben wir jetzt schon in der Frage, wann Bürger bei Vorberatungen im Rathaus zuhören dürfen: Das sollen einzelne Personen je nachdem entscheiden. Wie bitte?

Da zieht’s einem ja die Schuhe aus, könnten Jenaer Bürger jetzt sagen. Aber das ist mal ein Punkt, wo die Herren Nitzsche und Gerlitz nix für können. Es ist der Fuchs, der die Schuhe verschwinden lässt, wie zu lesen ist auf